Концерт для бабушки: Навка показала дочку в «золотом» платье бэби-долл в детской комнате

Татьяна Навка уже длительное время счастлива в браке с Дмитрием Песковым. У них подрастает дочка Надежда, которая не так давно пошла в школу. Девочка не только изучает несколько языков, но и занимается балетом.

Также она пошла по стопам мамы и уже несколько лет занимается фигурным катанием. Навка часто хвастается медалями наследницы, а также показывает, как кроха выступает в ее ледовых шоу.

А теперь Навка часто демонстрирует, как наследница устраивает дефиле и примеряет одинаковые наряды с сестрой Сашей жулиной. 18 ноября день рождения отметила мама фигуристки. По такому случаю Надежда записала видео-поздравление для бабушки. Девочка облачилась в золотое платье бэби-долл с пайетками.

«Дорогая бабуля! Желаю тебе всего хорошего, чтобы ты не болела, здоровья, чтобы у тебя было много друзей! И спасибо тебе за этого милого львенка!» — сказала она.

Надежда стала танцевать и бегать по комнате с игрушками. Наряд кололся из-за пайеток, но она не подала виду. Навка отметила, что это концерт для именинницы.

«Так и рождается новое шоу», — добавила она.

Поклонники восхитились юной артисткой. Многие одарили ее комплиментами. «Надя — чудо», «Такая классная», «Платье шикарное», «Маленькая добрая фея», «Ну как она старается», «Искренний ребенок», «Надя очень талантлива», «Бабушка точно счастлива», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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