Спели с Михайловым: Навка в платье миди и жакете повеселилась с Песковым на вечеринке

Фигуристка провела вечер с родными и друзьями. Она смогла спеть с дочкой Сашей Жулиной и даже с мужем.

Татьяна Навка в этом году отметила 46-летие, но она находится в хорошей форме. Фигуристка часто выходит на лед, так как тренирует детей и создает ледовые представления. Также она посещает фотосессии и вечеринки. В свободное время спортсменка любит посещать театр или играть с дочкой Надеждой. Этой осенью она также отдыха на природе и не раз выходила в свет. Для нее важно хорошо выглядеть.

На днях мама Навки Раиса Анатольевна отпраздновала день рождения. Она получила поздравления от дочек и внучек. А вот застолье состоялось 20 ноября.

Фигуристка по такому случаю облачилась в золотистое платье из шелка и черный жакет. Она накрасилась и сделала укладку. На празднике она появилась со старшей дочкой Сашей Жулиной. Среди гостей были Жасмин, Стас Михайлов с женой и Наташа Королева.

Для именинницы звучали хиты Михайлова в его исполнении. Наслаждалась вечером Навка, подпевая артисту. С ней был и муж Дмитрий Песков. Он предстал в бордовом поло и брюках серого цвета. Фигуристка прильнула к нему, когда Песков тоже стал петь. А потом уже за столом решила воспользоваться караоке Жулина. Наследница фигуристки показала свой вокал.

«Моя любимка талантливая», — заявила Навка.

Поклонники восхитились праздником. Многие отметили, что пара выглядит очень гармонично. Получила комплимент и моложавая мама Татьяны, которой исполнилось 67 лет.

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