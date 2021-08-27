«Взял все лучшее»: Андрей Черкасов показал архивное фото ныне покойного отца, на которого очень похож

Ведущий реалити-шоу «Дом-2» Андрей Черкасов в последнее время довольно часто устраивает интерактивы с подписчиками своего микроблога, во время которых отвечает на вопросы. На этот раз поклонники сделали комплименты телеведущему, поинтересовавшись, в кого же он такой красивый.

В ответ Андрей Черкасов опубликовал в сторис архивную фотографию своих родителей, на которой они запечатлены молодыми людьми в возрасте чуть за двадцать лет.

«Взял все лучшее от них. Папа и мама. Новосибирск, 1977 год», — подписал кадр Андрей Черкасов.

Напомним, отца Андрея Черкасова Анатолия Ивановича уже почти десять лет нет в живых. Он умер 14 февраля 2012 года. По этой причине Андрей Черкасов никогда не празднует День всех влюбленных, его жена Кристина относится к этому с пониманием и не ждет в этот день подарков от мужа.

Отец Черкасова Анатолий Иванович был офицером, он ветеран войны в Афганистане. После смерти папы Андрей Черкасов окружил заботой и вниманием свою маму, Татьяну Николаевну. Он трепетно относится к родительнице, часто навещает ее, вместе с семьей сына Татьяна Николаевна ездит на отдых.

Смотрите также