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«Мальчик-одуванчик»: ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов показал подросшего сына-кудряша

Андрей Черкасов вместе с женой Кристиной и полуторагодовалым наследником отдыхает в Турции.

«Мальчик-одуванчик»: ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов показал подросшего сына-кудряша
Андрей Черкасов и его жена Кристина. Фото: instagram.com/cherkasov119/

В семье бывших участников «Дома-2» Андрея Черкасова и его жены Кристины подрастает сын Святослав. Крохе уже полтора года, и родители начали активно вывозить мальчика на отдых за границу.

Не так давно Андрей и Кристина Черкасова с сыном отдыхали в Египте, а на днях улетели в турецкий Белек. Погода там стоит по-летнему теплая, семья загорает и купается, периодически публикуя в микроблоге фото с отдыха.

На одном из снимков Андрей Черкасов предстал на фоне моря с сыном Святославом на руках.

Андрей Черкасов с сыном Святославом
Андрей Черкасов с сыном Святославом. Фото: instagram.com/cherkasov119/

«Мальчик-одуванчик и отец-молодец! – подписал Андрей Черкасов фото. — Сразу видно, кто загорает, а кого бабушка в теньке от солнышка прячет.

P.S. Знаете, всегда с Кристиной смеемся над тем, что я могу просто дойти до моря и обратно и получить хороший загар, а она будет с рассвета до заката ловить солнце, но вернется в Москву беленькой. И не дай бог, кто спросит ее: «Кристин, а ты что, не загорала?»

Подписчики умилились снимку папы с сыном. Маленький Святослав с льняными кудряшками на голове производит на всех неизгладимое впечатление. Его называют кукленком и прелестным малышом.

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