«Такая уже взрослая»: единственной внучке ныне покойной Веры Глаголевой исполнилось пятнадцать лет

Единственная внучка известной актрисы и режиссера, ныне покойной Веры Глаголевой Полина 24 ноября отмечает день рождения. Наследнице именитого семейства исполнилось пятнадцать лет.

На своей страничке в Instagram Полину поздравила с днем рождения ее мама, балерина Анна Нахапетова.

«С днем рождения, моя прекрасная, такая уже взрослая дочь! Будь бесконечно счастлива! Очень, очень тебя люблю и всегда рядом», — написала дочь Веры Глаголевой.

Она разместила в микроблоге видео, как ее дочь ровно в полночь пришли поздравить с днем рождения школьные друзья.

Они устроили сюрприз Полине, придя к ней в дом с воздушными шарами и большим тортом.

«Чему я точно смогла научить свою дочь к 15 годам, так это умению дружить!» — призналась Анна Нахапетова под видео с поздравлением друзей дочери.

Напомним, Полина — единственная внучка покойной Веры Глаголевой. Она растет среди мальчишек — двоюродных братьев.

У средней дочери Веры Глаголевой Марии Нахапетовой два сына — Кирилл и Мирон. Двоих мальчиков — Сергея и Илью — родила и младшая дочь покойной звезды Настасья Шубская.

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