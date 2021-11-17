Поддержали отец и сестры: почему Шубская отметила день рождения без Овечкина

Анастасия Шубская встретила свои 28 лет без мужа Александра Овечкина в жарких странах, спортсмен не смог поддержать жену из-за игр.

Компанию младшей дочке Веры Глаголевой на празднике составили ее сестры Анна и Мария Нахапетовы, папа Кирилл Шубский, сыновья Илья и Сережа и другие родственники. Отменить именины селебрити решили на курорте, но разглашать свою геолокацию широкой публике не стали. Однако кадрами с праздника поделились в Сети.

По обнародованным видео и фото понятно, что у Шубской и Овечкина все в порядке в отношениях, верная спутница хоккеиста с пониманием отнеслась к занятости супруга. И с благодарностью приняла от него огромный букет алых роз с запиской.

Анастасия Шубская облачилась на торжество в баклажановое платье из шелка по фигуре на тонких бретелях. После праздника она спокойно переоделась в халат и пошла смотреть на мужа по ТВ, которое транслировало хоккей.

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