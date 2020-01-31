Балерина, художница и актриса: как живут дочки Веры Глаголевой после смерти мамы

31 января родилась народная артистка РФ Вера Глаголева. Если бы не трагический уход в августе 2017-го, Вера Витальевна отпраздновала бы свой 64-й день рождения.

После Глаголевой нам остались десятки сыгранных ею ролей. Кроме того, Вера Витальевна и сама снимала фильмы, писала сценарии.

А еще остались три дочери. Как им живется сегодня, через два с половиной года после ухода мамы?

Анна Нахапетова – балерина и актриса

Вера встретила свою первую любовь в 18 лет, познакомившись с режиссером Родионом Нахапетовым. Несмотря на то, что ему на тот момент было уже 30, девушка приняла предложение руки и сердца восхищенного ее талантом режиссера, и через 2 года они сыграли свадьбу.

В этом браке родились две дочери – Анна и Мария. Анна с детства мечтала о балете и сделала все для осуществления своей мечты, — конечно, при поддержке мамы. Получив специальное образование сначала в Ленинграде, а затем в Москве, Анна стала танцевать в Большом театре – в таких известных постановках, как «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Дон Кихот».

А еще Аню с детства приметили режиссеры и начали снимать красивую девочку в кино. Сегодня за плечами 42-летней Анны – более сотни киноролей, а впервые она появилась на экране в 7-летнем возрасте, вместе с мамой, в фильме «Воскресный папа».

В 2006 году Анна родила дочь Полину. Ее избранником стал актер Егор Симачев. Однако брак не продлился долго.

Мария Нахапетова – художница

Маша родилась в 1980 году. С самого раннего детства было понятно, что девочка растет очень красивой. Однако ни кино, ни балет ее, в отличие от старшей сестры, не привлекали.

Маша обнаружила в себе другое призвание – она окончила художественный факультет ВГИКа, потом училась в Голливуде, и сегодня ее основная деятельность – компьютерная графика.

Был момент, когда Мария решила остаться жить в США и даже вышла там замуж. Но через некоторое время развелась и вернулась в Москву. Здесь нашла свою любовь. О втором супруге Марии известно только то, что он занимается бизнесом. В 2007 году в семье родился сын, которого назвали Кириллом, а спустя еще 5 лет появился второй мальчик – Мирон.

Анастасия Шубская – актриса и модель

Брак Веры Глаголевой и Родиона Нахапетова продлился 12 лет. Большую часть времени Родион проводил в США, и однажды Вера узнала о том, что у мужа за океаном есть другая женщина.

Это стало тяжелым ударом для актрисы, ведь она очень любила мужа. Простить измену Вера не смогла. Она развелась с Нахапетовым, однако, оберегая покой дочерей, всегда говорила о нем только хорошее и постаралась сохранить с бывшим мужем добрые отношения.

После развода Глаголева с головой окунулась в работу. Она не только снималась сама, но и снимала фильмы. Однажды, на Одесском кинофестивале «Золотой Дюк», она познакомилась с бизнесменом Кириллом Шубским. Он оказался моложе Веры на 8 лет, но это не помешало им влюбиться друг в друга.

В этом браке Вера Глаголева родила дочь Анастасию. Девочка с детства мечтала о карьере в кино и после окончания школы поступила во ВГИК.

Сейчас Настя снимается в фильмах, а кроме того, работает моделью. Мужем Насти стал известный хоккеист Александр Овечкин. В 2018 году в их семье родился сын Сережа.

Надо сказать, благодаря мудрости Веры Глаголевой отношения между всеми членами ее семьи всегда были теплыми. Старшие дочери поддерживают отношения со своим отцом – Родионом Нахапетовым, и в то же время дружат с Кириллом, вторым мужем мамы, и с младшей сестрой Настей. Все четверо внуков Веры Глаголевой тоже постоянно общаются, несмотря на то, что семьи Анны и Марии живут в России, а семья Анастасии – в США.

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Недавно все три дочки Глаголевой вместе с семьями отдыхали в Мексике. Совместные фото вызвали много теплых откликов у поклонников Веры Глаголевой.

В день рождения любимой актрисы мы хотим пожелать ее дочерям навсегда сохранить теплые отношения, ведь это очень важно и для них, и для их детей.