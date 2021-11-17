«Мы, конечно, изменились»: Анна Нахапетова показала архивный снимок с любимыми сестренками

Балерина заявила, что очень скучает по Анастасии Шубской, которая живет в Америке.

Балерина Анна Нахапетова в Instagram разместила редкий архивный снимок со своими сестрами — Марией и Анастасией. На фотографии три красавицы беззаботны и счастливы.

«Мы, конечно, изменились, а любовь наша друг к другу нет. Еще и еще раз поздравляю тебя, Настенька! Будь счастлива! Скучаю и очень люблю». Анна Нахапетова

«Спасибо, любимая. Я очень скучаю. Скоро увидимся», — отметила в комментариях Анастасия Шубская, которой на днях исполнилось 28 лет.

Напомним, что Анна Нахапетова — старшая дочь покойной актрисы Веры Глаголевой. Отцом балерины и актрисы является известный актер и режиссер Родион Нахапетов.

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