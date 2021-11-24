Фильм, написанный Ефремовым, выиграл в конкурсе для осужденных

Осужденный актер Михаил Ефремов продолжает получать кинонаграды и в колонии.

На днях были подведены итоги всероссийского конкурса-акции среди заключенных по роману Достоевского «Преступление и наказание». И в нем, в номинации «Лучший монтаж» победил фильм, «Евангелие от Федора», снятый осужденными в условиях исправительной колонии № 4 города Алексеевка Белгородской области.

Ну а сценарий к этой картине написал в паре с еще одним заключенным печально известный Михаил Ефремов, состоящий в кружке художественной самодеятельности исправительного учреждения. Он же использовал свой богатый опыт, чтобы снять сам фильм.

«Участие осужденных в таких мероприятиях обогащает их внутренний и духовный мир, позволяет им приобщиться к нравственному наследию русской литературы, — сообщает пресс-служба Белгородской епархии. — Осужденные поощрены правами начальника учреждения, а также им вручен памятный подарок».

Напомним, Ефремову дали 8 лет колонии общего режима за ДТП со смертельным исходом, произошедшее в Москве 8 июня 2020 года. Своим примерным поведением актер пытается смягчить приговор.

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