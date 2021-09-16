Адвокат Михаила Ефремова озвучил сроки возможного выхода на свободу актера по УДО

Адвокат актера Михаила Ефремова, Петр Хархорин, заявил, что после отказала в смягчении приговора звезде существует сразу несколько вариантов развития дальнейших событий.

«Обжалование приговора, прошение о помиловании, условно-досрочное освобождение. По неосторожным делам, чтобы получить УДО, надо отсидеть 1/3 срока. По моим подсчетам, это середина 2023 года. Нескоро». Петр Хархорин

Как отметил Петр Хархорин, прошение о помиловании подается спустя год после начала наказания. По срокам это уже можно сделать. Правда, юрист не стал уточнять входит ли это в планы его команды.

По словам Петра Хархорина, обжалование приговора в будущем все-таки возможно. Он не исключил, что дело может дойти даже до Верховного суда. При этом он заметил, что ему надо переговорить со своим клиентом. Если Ефремов захочет дальше бороться за свою свободу, то юрист, возможно, обратится в Верховный суд, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что кассационный суд оставил приговор Михаилу Ефремову без изменений. В колонии ему предстоит провести всего 7,5 года.

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