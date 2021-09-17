«Принимает активное участие»: Михаил Ефремов даже в колонии не обходится без культурных мероприятий

На недавних слушаниях в суде по делу артиста Михаила Ефремова предоставили характеристику знаменитости от администрации колонии. Примечательно, что документ не улучшил положение звездного заключенного.

Характеристику в зале суда не стали зачитывать, отделавшись лишь комментарием «хорошая». Согласно написанному, Михаил Ефремов добросовестно работает и охотно участвует в культурно-спортивной жизни колонии.

«К порученной работе относится удовлетворительно, замечаний по трудовой дисциплине не имеет, технику безопасности соблюдает», — охарактеризовали Ефремова в центре трудовой адаптации осужденных (ЦТАО).

Иногда Михаил Олегович может закурить в неположенном месте. Однако более серьезных проступков за ним не наблюдалось. Ефремов активно посещает местную библиотеку, играет с другими заключенными в бильярд. К слову, он старается подбадривать сокамерников. Они в свою очередь ласково называют его «дядей Мишей».

«Мероприятия воспитательного характера посещает, на меры индивидуального и коллективного воздействия реагирует правильно. Принимает активное участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях. Занятия в системе социально-правовой подготовки посещает, в обсуждении проявляет интерес», — передает слова представителя ЦТАО MK.ru.

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