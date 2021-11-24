«Людям хочется влезть в чужую жизнь»: Шура отреагировал на слухи о разводе Пугачевой и Галкина

По словам музыканта, он ничего не слышал о проблемах в семье звезд.

Музыкант Шура заявил, что не следит за слухами, якобы певица Алла Пугачева собирается развестись со своим мужем, юмористом Максимом Галкиным.

«Впервые об этом слышу. Могу сказать только одно: жаль, что людям все время хочется влезть в чужую счастливую жизнь!» Шура

Как отметил Шура, она находится на связи с Галкиным. Не так давно на шоу «Суперстар» он исполнил хит Примадонны «Белый снег». Шуре теперь интересно мнение Примадонны на этот счет. Он написал Галкину и попросил, чтобы его жена оценила песню. Он ждет реакции Пугачевой, сообщает «Собеседник».

Напомним, что в этом году исполнится уже десять лет, как Алла Пугачева и Максим Галкин сыграли свадьбу. В прессе периодически появляются слухи об их расставании, которые не имеют под собой никакой почвы.

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