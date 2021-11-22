«А давай китайскую мелодию?»: Пугачева слегла «подвывала» у рояля в Грязи, а Лиза бойко «ударила» по клавишам

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Запрыгнул к маминому внуку на шею! Лиза Галкина пела а капелла, а Гарри покатался на спине у Дени

Дети Примадонны — восьмилетние двойняшки Гарри и Лиза — пришли в восторг от того, что к ним в деревню Грязь приехал сын Кристины Орбакайте.