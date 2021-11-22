«А давай китайскую мелодию?»: Пугачева слегла «подвывала» у рояля в Грязи, а Лиза бойко «ударила» по клавишам

В своем микроблоге шоумен Максим Галкин поделился редкими частными домашними кадрами, запечатлев 72-летнюю Аллу Пугачеву в музыкальной студии подмосковного особняка в деревне Грязь. Примадонна села за рояль вместе с восьмилетней дочкой Лизой. Пока певица слегла «подвывала» в такт восточной музыке, сестренка Гарри бойко «ударила» пальчиками по клавишам, восхитив свою именитую маму импровизацией в китайском стиле. Лиза сыграла веселую мелодию, чем немало удивила Примадонну. Похоже в семье растет еще одна артистка.
«Ау-во-у-оу-у», — слегка подвывала в такт мелодии Алла, устроив импровизацию за роялем.
«Ну хорошая восточная музыка, а давай китайскую мелодию?» — спросила Примадонна у дочки.
«Мама, просто послушай минутку», — тут же предложила Лиза, наигрывая ритмичную мелодию, как раз в китайском стиле.
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