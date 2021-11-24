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«Она прочла отрывок из «Тихого Дона» — это нас потрясло»: Борис Галкин – о Нине Руслановой

Как отметил актер, его коллега была человеком открытой души.

«Она прочла отрывок из «Тихого Дона» — это нас потрясло»: Борис Галкин – о Нине Руслановой
Борис Галкин. Фото: Globallookpress.com

Актер Борис Галкин на прощании с коллегой Ниной Руслановой вспомнил годы, когда они вместе учились в Театральном училище имени Щукина, сообщает с места событий корреспондент Teleprogramma.pro.

Борис Галкин
Борис Галкин. Фото: Ольга Храбрых

«Я помню, когда она прочла отрывок из «Тихого Дона», — это нас потрясло. И все ее дальнейшие работы становились потрясением. Она была не только хорошей актрисой, но и человеком открытой и широкой души».

Борис Галкин

Актер Михаил Васьков на прощании заявил, что Нина Русланова была даже, скорее, не актрисой: «Она была божьим чудом. Бывает, что мы спорим, сидя дома на диване с телевизором или вспоминаем начальника, который неправ. Но Нина говорила все в лицо. Может, это не всем нравилось, но она была настоящей».

Нина Русланова запомнилась поклонникам по таким фильмам, как «Тени исчезают в полдень», «Афоня», «Не стреляйте в белых лебедей». Она умерла от коронавирусной инфекции в возрасте 75 лет. Похоронят звезду на Троекуровском кладбище.

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