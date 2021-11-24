«Как аппетитно!»: что подают на завтрак Лизе и Гарри Галкиным в замке, показал муж Аллы Пугачевой

Гарри и Лиза Галкины — дети, безусловно, очень развитые. Они уже хорошо говорят на английском и французском языках. Свободно владеют нотной грамотой и легко импровизируют за пианино. Занимаются плаванием, йогой, танцами и вокалом. Ну а артисты они — в родителей!

больше по теме Когда жизнь удалась: внучка Пугачевой в джемпере самого модного цвета устроила домашние танцы Клавдия Земцова недавно воссоединилась со своей мамой в России.

Однако и такие талантливые малыши, как и многие другие, не очень-то любят рано вставать, чтобы ехать в школу. Тем более живут они за городом и добираться до гимназии достаточно долго.

Чтобы сгладить этот момент и облегчить жизнь детям, Максим Галкин независимо от того, во сколько он пришел домой накануне, всегда встает вместе со своими наследниками. Он подбадривает их шутками и обязательно завтракает вместе с ними.

В личном блоге муж Аллы Пугачевой показал их традиционную утреннюю трапезу. На сей раз семейство угощалось за столом в замке бутербродами с колбасой, украшенными зеленым луком.

Ну а на закуску на стол подали оливки и грецкие орехи. Из напитков Максим, Лиза и Гарри выбрали зеленый чай.

«У нас традиционный ранний завтрак перед школой! Как аппетитно!» — прокомментировал Максим Галкин.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.