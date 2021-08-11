«Пока не решу, что она взрослая»: Виктория Дайнеко рассказала, когда рассекретит имя дочери

Как отметила певица, наследница должна будет сама со всеми об этом поделиться.

Певица Виктория Дайнеко в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что в ближайшие годы не планирует раскрывать перед фанатами имя своей дочери, которой в этом году исполнится уже шесть лет.

«Мне кажется, до ее лет 15-16 я буду хранить молчание. Пока не решу, что она взрослая, чтобы самой об этом со всеми поделиться».

Виктория Дайнеко

Как отметила исполнительница, у нее на личном фронте пока все без перемен.

«Женихов пока нет, но мне нравится участвовать в свадебных фотосессиях. Я многие платья успела поносить, чтобы было в будущем мне комфортнее выходить замуж. От белого до кремового цвета примерила. Мне нравятся платья свободного кроя, чтобы можно было себя в них свободно чувствовать на банкете. Короче, сарафан», — отметила Виктория Дайнеко.

Напомним, что дочь Виктория Дайнеко родила от музыканта Дмитрия Клеймана. В 2015 году она вышла за него замуж, но через два года развелась. Поступала информация, что дочь Дайнеко и Клеймана зовут Лидия, но позже звездная мама опровергла эту информацию.

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