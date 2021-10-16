Бывший муж Виктории Дайнеко готовится снова стать папой

Виктория Дайнеко состояла в браке один раз. Она жила с барабанщиком группы DrumCast Дмитрием Клейманом. Певица даже родила от него дочку. До сих пор она скрывает ее лицо и даже имя. По словам артистки, ее наследницу зовут не Лидия, как многие писали в Сети. Пока Виктория не нашла мужчину, с которым бы была счастлива.

А вот Клейман полгода назад снова женился. Он поделился кадрами, на которых его избранница запечатлена в белом платье и розовый жакет.

«Привет жена», — написал тогда 26-летний музыкант.

А теперь 16 октября Дмитрий сообщил, что готовится стать папой снова. Он поделился кадром, на котором целует округлившийся живот возлюбленной.

«Ну приветик! Жду тебя дружок» — написал барабанщик.

Друзья и коллеги стали поздравлять Клеймана с радостным событием. Многие пожелали сил и терпения паре. А вот Дайнеко пока не отреагировала на новость, по крайней мере в соцсетях.

Напомним, что певица тяжело переживала развод. Позже она призналась, что муж ей изменял с подругой. Виктория была очень расстроена из-за такого предательства. До сих пор экс-супруги не могут спокойно общаться. При этом артистка не запрещает Дмитрию навещать дочку. По ее словам, музыкант не часто находит время для наследницы.

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