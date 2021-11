«Креативно и оригинально!»: Виктория Дайнеко в воздушном платье-рубашке и ботфортах пришла на выставку Dior

Среди последних публикаций личной страницы в Instagram исполнительницы Виктории Дайнеко появилась фотография с выставки Dior. Знаменитость появилась на презентации экспонатов в стильном образе.

Дайнеко отдала предпочтение высоким глянцевым сапогам черного цвета. Их Виктория скомбинировала с молочным платьем-рубашкой. Воланы, пышные рукава и галстук под цвет ботфорт украсили платье артистки.

Дайнеко позировала с другом в черном берете с козырьком, в руках у Виктории была сумочка Dior.

«Отлично провели день. Наконец посмотрели выставку Dior Lady Dior As Seen By. Потрясающе красиво, креативно и оригинально! Прям не хотелось, чтобы экскурсия заканчивалась, спасибо нашему экскурсоводу за это и Dior за приглашение», — поделилась Виктория.