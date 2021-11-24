Когда жизнь удалась: внучка Пугачевой в джемпере самого модного цвета устроила домашние танцы  

Клавдия Земцова недавно воссоединилась со своей мамой в России.

Кристина Орбакайте надолго разлучилась со своей дочкой Клавой Земцовой. Дочь Аллы Пугачевой вместе со своей семьей живет в Америке, а в Россию наведывается только по работе и к близким.

На этот раз ее гастроли, съемки и выступления затянулись, поэтому внучка Примадонны сильно соскучилась по маме. К счастью, на днях семья воссоединилась — муж Кристины Орбакайте Михаил Земцов вместе с наследницей прилетел на родину.

Клава была несказанно рада увидеть свою маму и до сих пор счастлива, выражая по-детски свои эмоции. В личном блоге Кристина Орбакайте запечатлела свою дочь, танцующую в комнате на ковре в джемпере желтого цвета, который Институт Pantone в этом году, наряду с серым, назвал главным. Кофта была также украшена актуальным принтом в клетку.

В комплект Клава выбрала укороченные расклешенные джинсы с белой окантовкой.

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