Черные волосы и стрижка под мальчика: как выглядела Хромченко в молодости

Все давно привыкли видеть Эвелину Хромченко с аккуратным каре и светлыми волосами. Но оказалось, что в молодости стилист и ведущая шоу «Модный приговор» на Первом канале выглядела диаметрально противоположно.

В личном блоге ведущая поделилась снимком из архива, где предстает брюнеткой и со стрижкой под мальчика.

Звезду ТВ запечатлели с маленьким сыном Артемием на руках. Сейчас парень, конечно же, уже взрослый, работает в области естественных наук.

«Господи! Какие изящные оба!» — восхитилась снимком Василиса Володина.

Многие фолловеры в комментариях написали, что не узнали свою любимицу в таком виде.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.