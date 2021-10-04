«Скучают друг по другу, когда далеко»: внучка Пугачевой успела привязаться к двойняшкам Гарри и Лизе за каникулы

Клава Земцова этим летом отдыхала у своей бабушки Аллы в подмосковной деревне Грязь.

Эти летние каникулы дочка Кристины Орбакайте — девятилетняя Клава — провела в гостях у своей бабушки Аллы в подмосковном особняке в деревне Грязь. Она прекрасно поладила с двойняшками Гарри и Лизой. Да и разница в возрасте у детей незначительная. В сентябре малышам исполнилось по восемь лет, они пошли во второй класс. В эксклюзивном интервью сайту Teleprogramma.pro Кристина Орбакайте рассказала, чем ее дочка занималась на каникулах вместе с двойняшками Гарри и Лизой. Оказывается, за лето Клава успела привязаться к своим маленьким дяде и тете. Двойняшкам Гарри и Лизе дочка Орбакайте приходится племянницей.

«Это лето Клавочка провела с моей мамой, с Лизой, Гарриком. И это было потрясающее, счастливое лето для нее. Я называю это «летним лагерем» — у них был режим, занятия, были увлекательные игры, спортивные мероприятия, просмотры фильмов. Их лето прошло очень продуктивно и интересно. У детей прекрасные взаимоотношения, семейные, творческие, дружеские. Они всегда втроем устраивают нам сюрпризы, разучивают песни, придумывают всяческие сценки, спектакли. Прекрасно ладят, дружат, скучают друг по другу, когда далеко», — рассказала Кристина Орбакайте в беседе с сайтом Teleprogramma.pro.

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