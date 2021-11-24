Началось прощание с легендой: гроб с телом Нины Руслановой занесли в Дом кинематографистов

В Центральном Доме кинематографистов в Москве началось прощание с замечательной советской актрисой Ниной Руслановой, сообщает с места событий корреспондент Teleprogramma.pro.

У входа в здание собрались многочисленные поклонники звезды советского экрана. Кроме того, на прощание пришло много журналистов с камерами, а также пишущей прессы.

Нина Русланова запомнилась поклонникам по таким фильмам, как «Тени исчезают в полдень», «Афоня», «Не стреляйте в белых лебедей».

Напомним, что Нина Русланова умерла от коронавирусной инфекции в возрасте 75 лет. Похоронят звезду на Троекуровском кладбище.

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