«Вот за кого держу кулачки»: Загитова объяснила, почему болеет на «Ледниковом периоде» за Бородину

По словам олимпийской чемпионки, телеведущая упорна и настойчива.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила, что на шоу «Ледниковый период», где она выступает в роли ведущей, она болеет за пару Ксении Бородиной и Дмитрия Соловьева.

«Знаете, мне нравится Ксения Бородина, потому что она своим характером, упорством и настойчивостью идет к победе. Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев — вот за кого я держу кулачки». Алина Загитова

Заметим, что Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев часто получают невысокие оценки на шоу. Многие считают, что они вскоре вылетят из проекта.

Напомним, что Алина Загитова второй год является ведущей шоу. Она ведет проект в паре с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным, сообщает «Комсомольская правда».

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