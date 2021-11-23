«Мы прекрасно смотримся!»: Загитова в мерцающем мини-платье в стиле греческой богини предстала с Ургантом

Соведущая Алексея Ягудина в проекте «Ледниковый период» не смогла пропустить одно из самых ожидаемых осенних мероприятий.

Алина Загитова стала гостьей премии «Женщина года». Среди селебрити на красной дорожке также засветились: Яна Рудковская, Марина Зудина с дочкой Машей Табаковой, Чулпан Хаматова, певица Манижа, Юлия Барановская, Жасмин и многие другие.

Подопечная Этери Тутберидзе блистала на светском мероприятии в элегантном мерцающем мини-платье с длинным асимметричным рукавом. Наряд в стиле греческой богини подчеркнул стройную фигуру олимпийской чемпионки. Алина кокетливо приоткрыла одно плечико, выбрав в качестве аксессуаров длинные серьги-подвески. На фото Загитова позировала с Иваном Ургантом. На телеведущем был шикарный клетчатый костюм, особую изюминку его образу придали гусарские усы.

«Иван, и действительно! Мы прекрасно смотримся в любых интерьерах», — подписала снимок с Ургантом олимпийская чемпионка, по видимому, согласившись с ранее высказанными мыслями шоумена.

Причем 19-летняя фигуристка была ниже ведущего программы «Вечерний Ургант» на Первом канале почти на две головы. И это при этом, что Алина позировала в туфлях-лодочках на шпильке.

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