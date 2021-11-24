«Кубок наш»: Сергей Исаев из «Уральских пельменей» порадовался победе в игре в честь 60-летия КВН

Шоумен из «Уральских пельменей» Сергей Исаев в Instagram сообщил, что он и его коллеги стали победителями КВН, который был посвящен 60-летию этой игры.

«КВН удался! С Днем рождения КВН! Кубок наш — «Уральские пельмени». Сборная «Тот КВН» — чемпион!» Сергей Исаев

«Молодцы, вы лучшие», «Браво и с победой», «Когда вас можно будет увидеть на телевидении? Очень ждем эфира», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что КВН в этом году исполнилось 60 лет. Этому событию был посвящен Кубок, в котором за победу боролись звезды этой замечательной игры прошлых и нынешних лет.

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