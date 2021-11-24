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«У КВН нет конкурентов!»: Александр Масляков на 60-летии игры сделал очень тонкий намек

Как отметил телеведущий, его детищу на самом деле не так и много лет, как некоторые представляют.

«У КВН нет конкурентов!»: Александр Масляков на 60-летии игры сделал очень тонкий намек
Александр Масляков. Фото: Globallookpress.com

Ведущий КВН Александр Масляков на праздновании 60-летия своей любимой игры сделал тонкий, но достаточно прозрачный намек.

Александр Масляков
Александр Масляков. Фото: Globallookpress.com

Выступая перед зрителями и участниками, Александр Масляков заявил: «Ну 60 лет! Ну не так уж и много! У КВН нет конкурентов! Это игра друзей! КВН — это хороший способ прожить свою молодость!». Об этом сообщает kvn.ru.

Напомним, что этой осенью на канале ТНТ стало выходить шоу «Игра». Многие считают, что это прямой конкурент КВН, так как очень похож по формату.

Не так давно проект был приостановлен из-за пандемии. Когда он вернется в эфир — неизвестно.

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