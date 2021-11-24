Как три поколения семьи Масляковых ведут КВН

Александр Масляков родился в Екатеринбурге, а школу окончил уже в столице. Он учился в Московском институте инженеров транспорта и на высших курсах работников телевидения. В КВН пришел через три года после его создания и вел его сначала со Светланой Жильцовой.

После возобновления программы с 1986 года Александр Васильевич стал бессменным ведущим, руководителем и режиссером КВН. Но в своей семье он такой не один. Кто из Масляковых имеет отношение к клубу — смотрите в нашем видео.

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