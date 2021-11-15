«Успеваю гораздо больше»: Макеева рассказала, в чем секрет ее успеха

Недавно Анастасия Макеева выпустила собственную линейку уходовой косметики. Шампунь и бальзам для волос, а также сыворотку уже успели оценить многие звезды.

Кроме того, актриса решила изучать психологию под руководством звездного психолога, а недавно купила недвижимость в Турции и теперь активно развивает свой YouTube-канал, где рассказывает фанатам о жизни в Аланье.

Фанаты недоумевают, как звезда театра успевает совмещать столько дел. Секретом Анастасия поделилась в своем инстаграме.

«Я успеваю гораздо больше, чем вы видите. И секрет — в любви к жизни», — написала Макеева.

Напомним, ранее Анастасия призналась, что в Аланье купила несколько квартир. Одну — для семьи, а в остальные решила инвестировать на этапе строительства.

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