Немоляева объяснила, почему в Театре имени Маяковского ей дали смешное прозвище Водопровод

Актриса Светлана Немоляева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему ей дали в Театре имени Маяковского необычное прозвище Водопровод.

«Я все время плачу. Меня в Театре имени Маяковского называют Водопровод. Потому что я все время рыдаю». Светлана Немоляева

Как отметила актриса, она была без ума одно время от ныне покойного актера Валентина Гафта.

«Мы вместе ходили на каток. Через много лет я его спросила, целовались ли мы тогда. Он сказал, что не помнит. Мы с Валей во многих картинах вместе играли. Причем мужа и жену», — заявила Светлана Немоляева.

Напомним, что Светлана Немоляева — народная артистка РСФСР. Она сыграла в таких картинах, как «Служебный роман», «Гараж», «Небеса обетованные».

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