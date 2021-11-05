«Он будто залез в скорлупу, панцирь»: Немоляева рассказала о последних годах жизни Мягкова

Как отметила актриса, актер почти ни с кем не дружил.

Актриса Светлана Немоляева заявила, что ее коллега и некогда близкий друг Андрей Мягков в последние годы своей жизни стал самым настоящим затворником.

«Он будто залез в скорлупу, панцирь. Андрей стал затворником, общение у нас было только на съемочной площадке — там он был приветливым, общительным, милым и остроумным». Светлана Немоляева

По словам Светланы Немоляевой, Андрей Мягков был по жизни добросердечным человеком. Однако дружить почему-то со всеми перестал. Держался от всех бывших товарищей на расстоянии. Немоляева не была с ним никак связана в последние годы жизни звезды «Иронии судьбы», сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что Андрей Мягков ушел из жизни в феврале 2021 года. Он обладатель множества наград и премий. С Немоляевой они снялись вместе сразу в нескольких замечательных советских картинах.

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