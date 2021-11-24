«У меня было восемь проб»: Немоляева объяснила, почему Рязанов не взял ее в «Иронию судьбы»

По словам актрисы, она с треском провалилась.

Актриса Светлана Немоляева в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему режиссер Эльдар Рязанов не взял ее в картину «Ирония судьбы, или С легким паром!»

«Я с треском провалилась в «Иронии судьбы». Эльдар Рязанов действительно хотел меня снимать. Очень хотел снимать. У меня было восемь проб. И после восьмой пробы он мне сказал: «Света, можно хуже, но трудно». Светлана Немоляева

Как отметила Немоляева, ее путь к славе был очень труден.

«А еще я пробовалась в «Гусарскую балладу» и тоже не прошла. Героиню потом сыграла Голубкина. И только потом меня взяли в «Служебный роман». Первую серьезную роль я получила в 45 лет», — заметила Светлана Немоляева.

Напомним, что Светлана Немоляева — народная артистка РСФСР. Она сыграла в таких картинах, как «Служебный роман», «Гараж», «Небеса обетованные».

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