«Похожи?»: Кристина Асмус показала свою сестру, с которой ее можно перепутать

Накануне в Москве состоялось вручение модной премии, где должна была появиться и Кристина Асмус. Но актриса выбрала другое мероприятие. Она отправилась поддержать свою родную сестру на премьеру шоу «Русский ниндзя».

Карина Асмус — мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике, трехкратная чемпионка Европы, многократная чемпионка России, каскадер в кино и фитнес-тренер стала одной из участниц проекта. Снимком с ней Кристина поделилась в своем инстаграме.

«Сестренка. Похожи? После того, как Карина постриглась и покрасилась?» — написала Асмус.

Фанаты засыпали сестер комментариями.

«Красотки! А родинка одна на двоих! Классные!» — писали пользователи Сети.

Напомним, в юности Кристина Асмус также занималась спортивной гимнастикой, но позже предпочла строить карьеру в кино.

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