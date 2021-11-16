Красивый, жонглирует и танцует: что известно о возможном возлюбленном Кристины Асмус

СМИ рассекретили имя нового предполагаемого возлюбленного Кристины Асмус. Как сообщает Телеграм-канал Star news, им оказался не продюсер сериала «След» Борис Кокин, как сообщалось ранее, а молодой и красивый актер Роман Евдокимов. 27-летний артист уже успел принять участие в таких нашумевших проектах, как «Пищеблок» и «Перевал Дятлова». А что еще известно о Романе, которому приписывают роман с Кристиной Асмус?

Что известно о семье Романа Евдокимова

Будущий актер появился на свет 4 июня 1994 года. Роман – внук Ветерана войны. Так, в прошлом году молодой актер рассказал своей аудитории о дедушке по материнской линии Владимире Проскурякове, — партизане, раненом под Брестом, который попал в концлагерь, но потом сбежал оттуда вместе с двумя друзьями Алексеем Орловым и Михаилом Лазутиным.

Товарищи, впоследствии вступившие в союзные войска, дошли до Берлина. Но после окончания войны как бывшие военнопленные были отправлены уже в советские лагеря. Там дедушка Романа провел вплоть до 1951 года, а его имя полностью было реабилитировано в 1953-м году, после смерти Сталина. Дружбу три товарища сохранили на всю жизнь.

Родители Романа Евдокимова – врачи по профессии. У артиста также есть два брата – Григорий и Владимир, о которых Роман периодически рассказывает в своем Инстаграме.

Интересно, что в детстве будущий артист мечтал стать пластическим хирургом и фанател от Курта Кобейна. На съемочную площадку попал уже в 10 лет, сыграв в сериале «Близнецы». Однако в юном возрасте все же сосредоточился на учебе, сыграв свою следующую роль в многосерийном фильме «Любовь под прицелом» только в 18 лет. Партнерами молодого артиста по съемочной площадке тогда стали Татьяна Арнтгольц, Вольфганг Черни и Александр Устюгов.

Все таланты предполагаемого возлюбленного Кристины Асмус

Роман учился в школе № 1215 им. Ромена Роллана с углубленным изучением иностранных языков. Потом поступил в знаменитое Щепкинское училище, в мастерскую Ольги и Юрия Соломиных.

Свою театральную карьеру начал с театров Михаила Булгакова и Малого театра, где сыграл в спектаклях «Бесприданница» и «Ревизор». В 2016-2017 годах Роман номинировался на национальную театральную премию «Золотая маска».

Что касается фильмографии, то Евдокимова можно увидеть в таких сериалах, как «Куприн», «Истребители», «Рикошет», «Мятеж» о Ярославском восстании 1918 года, «Подольские курсанты» о подвиге молодых солдат под Москвой в октябре 1941-го.

Также Роман принял участие в нашумевшем многосерийном фильме «Перевал Дятлова», где сыграл одного из участника похода Рустема Слободина.

Роман Евдокимов обладает кучей навыков, необходимых для актерской профессии. Так, он играет на гитаре и фортепиано, стоит на лыжах, роликовых коньках, серфе и скейте. Умеет петь, танцевать степ, жонглировать, а в свободное время пишет стихи, которые публикует на своей странице в Инстаграм.

Роман с Романом

Как пишет Телеграм-канал Star news, Кристина Асмус стала встречаться с Романом уже спустя два месяца после своего развода. Пока влюбленные не живут вместе. Но Кристина периодически приезжает к нему на дачу. Все это время пара умудрялась скрывать свои отношения от СМИ, не публикуя совместных снимков.

Недавно актриса ответила на вопрос подписчиков, что уже давно состоит в отношениях с мужчиной и даже познакомила его со всей семьей. «Я нахожусь в абсолютной любви», — призналась Кристина. И это прекрасно, если все так!

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