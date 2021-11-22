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Это стройнит: Асмус поддержала тренд на джинсы с лампасами, сочетав их с белой обувью — писком сезона

Боковая прошивка на брюках никогда уже не выйдет из моды, утверждает Хромченко.

Это стройнит: Асмус поддержала тренд на джинсы с лампасами, сочетав их с белой обувью — писком сезона
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina/

Кристина Асмус увиделась со своими коллегами по сериалу «Интерны»: Светланой Пермяковой, Александром Ильиным и Иваном Охлобыстиным. На встречу актриса пришла в модных джинсах, украшенных лампасами.

Боковые прошивки, по словам Эвелины Хромченко, в настоящий момент не только в моде. Они отлично корректируют фигуру, вытягивая ноги, делая их чуточку стройнее. Кроме того, утверждает ведущая «Модного приговора», лампасы уже никогда не потеряют своей актуальности.

Кристина Асмус встретилась со Светланой Пермяковой, Александром Ильиным и Иваном Охлобыстиным. Фото: instagram.com/asmuskristina/

Отметим также, что и обувь Кристины Асмус была подобрана по последним тенденциям — в белом цвете. Такие ботинки и сапоги — писк сезона, как говорила ранее Хромченко.

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Кристина Асмусмодная обувьчто модноЭвелина Хромченко