Это стройнит: Асмус поддержала тренд на джинсы с лампасами, сочетав их с белой обувью — писком сезона

Боковая прошивка на брюках никогда уже не выйдет из моды, утверждает Хромченко.

Кристина Асмус увиделась со своими коллегами по сериалу «Интерны»: Светланой Пермяковой, Александром Ильиным и Иваном Охлобыстиным. На встречу актриса пришла в модных джинсах, украшенных лампасами.

Боковые прошивки, по словам Эвелины Хромченко, в настоящий момент не только в моде. Они отлично корректируют фигуру, вытягивая ноги, делая их чуточку стройнее. Кроме того, утверждает ведущая «Модного приговора», лампасы уже никогда не потеряют своей актуальности.

Отметим также, что и обувь Кристины Асмус была подобрана по последним тенденциям — в белом цвете. Такие ботинки и сапоги — писк сезона, как говорила ранее Хромченко.

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