«Я знаю себе цену»: Рудковская блистала на красной дорожке в платье-бутоне за 3,5 млн рублей

Накануне в Москве состоялась премия журнала Glamour, победительниц которой выбирал в восьми номинациях по итогам зрительского голосования. Но главная борьба между представительницами шоу-бизнеса развернулась на красной дорожке, где они блистали в своих нарядах.

Яна Рудковская появилась на премии в платье-бутоне кукольно-розового цвета. Длинный шлейф из воланов, крупные камни в зоне декольте, корона на голове. Продюсер призналась, что стоит такое платье 3,5 миллиона рублей.

«Этот наряд я взяла в Париже еще в октябре у своего друга Джорджа Хобейка, короля ковровых дорожек. И он все ждал, когда же я его выгуляю. Стоит такое платье около 40 тысяч евро (почти 3,5 млн рублей). Я всегда знаю себе цену и ставлю очень высокую планку», — цитирует Рудковскую «Комсомольская правда».

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