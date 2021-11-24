«Интересная история»: Добронравов оценил вероятность своего появления в продолжении «Сватов»

Как отметил актер, исключать ничего нельзя.

Актер Федор Добронравов в беседе с Teleprogramma.pro оценил вероятность своего появления в продолжении сериала «Сваты».

«Я бы согласился сниматься в продолжении «Сватов». Надеюсь и думаю, что это будет интересная история». Федор Добронравов

Ранее режиссер «Сватов» Андрей Яковлев, общаясь со своими поклонниками в соцсетях, заявил, что не исключает продолжения в будущем сериала «Сваты». Возможно, когда-нибудь выйдут, к примеру, «Сваты. Новогодние».

Как отмечал Андрей Яковлев, многое будет зависеть, как зрители примут седьмую часть. Она выйдет на экраны уже в декабре нынешнего года.

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