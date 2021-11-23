Андрей Яковлев перечислил три страны, в которых будут показывать по телевидению «Сваты-7»

Последняя часть легендарной картины выйдет на экраны в декабре.

Режиссер сериала «Сваты-7» Андрей Яковлев в комментариях под своим постом в Instagram рассказал, в каких странах картину увидят зрители по телевидению.

«А в каких странах будут показывать сериал?» — спросила одна из пользовательниц.

«Украина, Россия, Белоруссия. Но смогут посмотреть все желающие на «Ютубе». Андрей Яковлев

Ранее Андрей Яковлев сообщил, что седьмая часть сериала «Сваты» выйдет не в ноябре, как писали некоторые СМИ, а в декабре. По его словам, изначально и планировался выход картины к Новому году.

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