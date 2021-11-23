«Все ради этой улыбки»: Куркова показала подросшего сына на редких фото и впервые назвала его возраст

41-летняя Равшана Куркова с успехом может давать уроки конспирации, ведь ей удалось как-то скрыть от публики свою беременность, а потом и рождение малыша.

В августе неожиданно для поклонников она вдруг опубликовала в своем инстаграме фото мальчика и заявила, что это ее сын Гаспар. На снимке также звезда отметила его отца — совладельца боксерского клуба Rocky Road Сергея Амаряна.

Сказать, что многие пользователи были удивлены, — ничего не сказать, ведь даже намека на животик, а потом и материнство в социальных сетях Равшаны не прослеживалось. Но оказалось, что это было тайной только для поклонников Курковой, коллеги про малыша знали и видели неоднократно. Но смогли сохранить его существование в тайне.

«Все эти полгода Гаспар поддерживал маму на съемках и сразу влюбил в себя всю нашу команду», — написала в личном блоге артистка.

Из этого сообщения стало понятно, что наследник Курковой появился на свет шесть месяцев назад.

Также знаменитость выложила фотографии с подросшим малышом и обозначила их хештегами: «#ВсеРадиЭтойУлыбки» и «#маминосчастье».

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