Советовала Хромченко: Собчак отметилась на публике в песочном жакете с эффектом стройности

Ведущая «Модного приговора» считает, что такие оттенки в настоящий момент очень актуальны.

Ксения Собчак вышла в свет в модном комплекте, который состоял из двубортного жакета песочного цвета и юбки из экокожи.

О подобных нарядах ранее высказывалась Эвелина Хромченко. Она замечала, что песочные тона и латте очень актуальны в этом году и будут в тренде в следующем.

А Александр Васильев сообщил, что все коричневые оттенки входят в моду осенью автоматически, поэтому вещи в этом цвете — хорошая инвестиция на долгие годы.

Говорила Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» на Первом канале и о двубортных жакетах. По мнению ведущей, такие модели стройнят, показывая фигуру более компактно благодаря двойному ряду пуговиц.

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