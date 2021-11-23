«Насмотрелась на маму»: Нюша показала, как ее дочь трогательно играет в беременную

Симба вместе с мамой ждет с нетерпением появления на свет братика.

Певица Нюша порадовала своих поклонников забавным видео с дочкой. Она показала, как Симба изображает беременную подложив под платьице мягкую игрушку.

На видео она спрашивает наследницу, что у нее там в животике и не рановато ли ей ожидать малыша. В конце концов Симба достает игрушку из-под одежды, рассмешив родительницу.

«Насмотрелась на маму», — подписала кадры Нюша.

Напомним, Нюша вместе с мужем Игорем Сивовым и дочерью перебралась в настоящий момент в Дубай, где и собирается родить и пожить первое время после появления на свет ребенка. Пара ожидает мальчика, об этом певица уже успела сообщить поклонникам в Instagram.

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