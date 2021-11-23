Возлюбленный есть: 66-летняя Долина честно ответила на вопросы о личной жизни и замужестве

Народная артистка уже три раза была в официальных браках.

Лариса Долина на YouTube-шоу «Скажи Гордеевой» немного приоткрыла завесу тайны со своей личной жизни.

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66-летняя народная артистка уже несколько лет живет со своей дочкой Ангелиной Миончинской и внучкой Сашей. И каких-то мужчин рядом с романтическим блеском в глазах публика не замечает. Но, оказалось, что он все-таки есть в жизни певицы.

«Вы сейчас влюблены?» — спросила ведущая программы Катерина Гордеева Ларису Долину. Та ей честно ответила: «Да». А на вопрос, собирается ли она в четвертый раз замуж, сказала: «Нет. Потому что больше не хочу».

Ведущая обратила внимание, что все три мужа Долиной были в ее профессии и даже работали вместе с ней. Звезда призналась, что так ей было удобнее.

«Когда человек на твоей волне, он понимает, что тебе надо, чтобы у тебя всегда звучал голос, чтобы ты была в форме», — сказала Долина.

Она не стала отрицать, что это несколько потребительское отношение к мужьям, но заметила, что они сами делали ей предложение. А вот инициатором разводов трижды была именно Долина.

Напомним, первый раз звезда выходила замуж за Анатолия Миончинского, джазового музыканта, второй — за Виктора Митязова, бас-гитариста, третий — за Илью Спицина, бас-гитариста и продюсера.

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