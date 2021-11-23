«Это было давно и неправда»: Киркоров объяснил, почему в его доме нет фотографий Пугачевой

По словам музыканта, он не привык жить воспоминаниями.

Музыкант Филипп Киркоров объяснил, почему в его доме нет ни одной фотографии его бывшей жены Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. При этом в особняке много снимков других звезд.

«Не живу воспоминаниями. Сегодня эти воспоминания неуместны, да и не нужны никому. Это другая жизнь, она была прекрасна. Но сейчас у каждого — своя жизнь. Это было давно и неправда». Филипп Киркоров

Как отметил Киркоров, все фотографии в своем доме он решил оформить в красивые рамочки. Получится как в музее, сообщает ok-magazine.ru.

Напомним, что Филипп Киркоров и Алла Пугачева были в браке 11 лет. Они развелись в 2005 году.

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