В честь юбилея: «Муз-ТВ» вручил награду Филиппу Киркорову

Масштабное мероприятие проходит в эту пятницу, 19 ноября, в Государственном Кремлевском дворце.

Здесь отмечает свой юбилей один из крупнейших музыкальных каналов страны – «Муз-ТВ», ему исполнилось двадцать пять лет.

Телеканал «Муз-ТВ» ведет прямую трансляцию концерта.й

Поп-король Филипп Киркоров стал одним из почетных гостей праздника. Исполнитель получил награду из рук генерального директора «Муз-ТВ» Захара Бабина.

Награда была вручена Филиппу Киркорову в честь юбилея канала.

Стоит отметить, что на концерт в честь 25-летия «Муз-ТВ» Филипп Киркоров пришел в сопровождении поющей телеведущей Ольги Бузовой.

Звезда была облачена в платье-пену и высокие сапоги-чулки. Рядом с поп-королем Ольга Бузова чувствовала себя превосходно.

Напомним, в честь 25-летия канала на главной сцене страны выступят самые популярные артисты. Среди них: Полина Гагарина, Клава Кока, DABRO, Даня Милохин, Валерия, Артур Пирожков, Олег Газманов, Стас Пьеха и другие.

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