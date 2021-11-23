«Мне сегодня 39»: Наталья Варвина из «Дома-2» в кипенно-белом платье с пышными рукавами угодила лицом в торт

Экс-участница проекта Наташа Варвина похулиганила в свой день рождения.

Двадцать третьего ноября празднует свой день рождения одна из самых ярких бывших участниц «Дома-2» Наташа Варвина. Миниатюрной блондинке исполнилось 39 лет.

В микроблоге Наташа Варвина поделилась видео, которым доказывает, что и в таком возрасте она непрочь похулиганить.

В кадрах она предстала в роскошном кипенно-белом платье с пышными рукавами и драпировкой в области талии. Наряд сделал миниатюрную Наташу Варвину еще стройнее.

Блондинка на видео танцует с тортом, на котором зажигает свечи. Кондитерское изделие украшено кремом и башенками из бизе.

«Мне сегодня 39», — написала Варвина под видео.

В какой-то момент Наташа Варвина делает вид, что хочет откусить кусочек от торта, но вместо этого со всего маху падает в него лицом. Оно перемазано, а Наташа Варвина хохочет.

Кстати, не исключено, что этот торт Наталья Варвина испекла сама. Поклонники экс-участницы «Дома-2» знают, что кулинария – ее хобби.

Наташа много и часто готовит и делится своими рецептами с подписчиками.

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