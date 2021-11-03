«А я люблю этот месяц»: Наталья Варвина из «Дома-2» вышла на прогулку по Москве в изумрудном пуховике и шапочке бини

Бывшая участница реалити-шоу Наталья Варвина призналась в теплых чувствах к холодному времени года.

Экс-участница «Дома-2» Наталья Варвина поделилась в микроблоге жизнерадостным снимком, который сделала во время одной из прогулок по осенней Москве.

В отличие от многих граждан, которые в ноябре склонны ударяться в хандру и депрессию, Наталья Варвина считает этот месяц полным красоты и позитива.

«Ноябрь… А я люблю этот месяц… Серый и дождливый, голый и промозглый. Нравится, и все тут», — объяснилась Наталья Варвина в искренних чувствах к холодному времени года.

На прогулку экс-участница «Дома-2» стильно утеплилась. На Наталье Варвиной джинсы, белые кроссовки, роскошный пуховик изумрудного цвета, шапочка бини, из-под которой выбиваются ее белокурые локоны. Образ она дополнила солнцезащитными очками.

Стоит добавить, что ноябрь Наталья Варвина любит не просто так. В этом месяце она родилась. Двадцать третьего ноября бывшей участнице реалити-шоу исполнится 39 лет.

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