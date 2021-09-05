«Во сне она сказала: «Наконец-то, у меня ничего не болит»: Наталья Варвина рассказала, как смирилась с уходом мамы

Бывшая участница «Дома-2» Наталья Варвина рано потеряла маму. Она была подростком, когда ее самый близкий человек скончался.

Папа Наташи после смерти жены остался один с тремя детьми: у Варвиной есть еще старший брат и младшая сестра. Мужчина поставил дочерей и сына на ноги, дал им образование.

Наташа Варвина очень любит своего папу, часто навещает его в Волжском по Волгоградом, где он живет, и благодарит за отцовскую любовь.

И конечно, она с грустью вспоминает о маме. Повод заговорить о покойной родительнице публично Наталье Варвиной дали ее подписчики. Одна из девушек, потерявшая маму, спросила у экс-участницы реалити-шоу, как справиться с горем. И Наталья Варвина поделилась с ней своей историей, которая помогла ей принять смерть мамы.

«Моя мама приснилась мне после смерти. Она выглядела чудесно, и во сне она сказала: «Наконец-то, у меня ничего не болит». Я так и стараюсь думать об этом. Она всегда будет в моем сердце», — написала Наталья Варвина в сторис микроблога.

Напомним, не так давно Наташа Варвина и ее муж, бывший генеральный продюсер «Дома-2» Алексей Михайловский вернулись из путешествия по Америке. На арендованной машине они исколесили большую часть страны. Как оказалось, за рулем все время была Наташа Варвина, ее супруг не водит машину.

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