СМИ: звезда сериала «Зимняя вишня» Елена Сафонова получила тяжелые травмы в аварии в центре Москвы

Известная актриса, 65-летняя Елена Сафонова, пострадала в аварии в центре Москвы.
Сообщается, что ДТП произошло на проспекте Мира. Столкнулись три легковых автомобиля.
Судя по данным, полученным с видеорегистраторов, виновником аварии стал водитель БМВ, который грубо нарушил правила дорожного движения.
Автомобиль практически по диагонали пересек полосы попутного ему движения и вылетел на встречку, где и столкнулся с другими машинами.
В одном из автомобилей, сообщается, что это машина марки «Хендай», за рулем ехала актриса Елена Сафонова, хорошо известная поклонникам по главной роли в культовом сериале «Зимняя вишня».
Телеграм-канал «112» сообщает, что 65-летняя актриса Елена Сафонова в аварии получила травмы. Звезда «Зимней вишни» госпитализирована с переломами ребер и надколенника. Кроме нее в больницу был доставлен еще один человек.
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