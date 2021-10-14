Собчак, Бил, Ефремов: громкие аварии, в которые попадали знаменитости в последнее время

Михаил Ефремов уже отбывает свое наказание, а вот в истории с аварий, в которую угодила машина Ксения Собчак, пока ставить точку рано.

От дорожно-транспортных происшествий никто не застрахован. Как говорится, от тюрьмы и от сумы не зарекайся, будь ты обычный человек или лицо с обложки. Звездные аварии всегда привлекают внимание, поднимая хайп.

Teleprogramma.pro вспомнила аварии последнего времени, в которых фигурировали известные люди.

Ксения Собчак, октябрь 2021 года

9 октября в Сочи автомобиль Mercedes S500, в котором ехала телеведущая Ксения Собчак и ее ассистент, попал в ДТП. На 38-м километре трассы между Адлером и Красной Поляной водитель вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Volkswagen.

Удар был такой силы, что у пассажиров бюджетной иномарки почти не было шансов. 35-летняя Екатерина Тарасова погибла сразу, еще два человека попали в больницу с тяжелыми травмами.

Сама телеведущая покинула место ДТП через 7 минут. Она спешила в аэропорт и не стала привлекать к себе внимание. Спустя сутки история появилась в Интернете, и Собчак пришлось оправдываться, что не подгоняла водителя.

Кстати, мужчина отправлен под домашний арест, а сама Ксения вызвана на очную ставку с ним.

Блогер Ирина Ледник, октябрь 2021 года

Известный блогер Ирина Ледник сбила 11-летнего мальчика на пешеходном переходе по улице Столетова в Москве. Авария произошла 12 октября 2021 года около 18 часов вечера.

Как уверяет девушка, ее Bentley двигался со скоростью не более 40 километров в час, а подросток неожиданно выехал на самокате на проезжую часть.

Мальчик с подозрением на сотрясение головного мозга и ушиб бедра доставлен в детскую больницу.

Эдвард Бил, апрель 2021 года

1 апреля 2021 года блогер и пранкер Эдвард Бил устроил крупное ДТП на Садовом кольце. Audi парня вылетела на встречную полосу и зацепила сразу несколько машин. Хуже всех пришлось сотруднице Госдумы Марии Артемовой. Ее машина превратилась в груду металла, а сама она с многочисленными переломами попала в больницу.

Врачи совершили настоящее чудо и смогли вытащить мать двоих детей с того света. Он осталась жива, но теперь пациентке предстоит длительная реабилитация.

На гонщика возбудили уголовное дело, но он не стал отрицать своей вины и всячески помогал пострадавшим. Семья Марии Артемовой подтверждает, что Бил регулярно перечисляет средства на лечение и компенсировал им разбитую машину.

Парень получил 2 года условно и на три года лишился водительских прав.

Михаил Ефремов, июнь 2020 года

8 июня 2020 года на Садовом кольце пьяный артист выехал на встречную полосу. Его Jeep Grand Cherokee врезался в автофургон Lada Granta.

За рулем российского авто был курьер Сергей Захаров, он погиб. А Михаил Ефремов упорно отказывался признавать свою вину. Даже пытался убедить окружающих, что за рулем был другой человек.

Защиту актера возглавил адвокат Эльман Пашаев. Он предлагал много различных версий, даже привел в суд свидетелей, которым заплатил денег. В итоге актер получил 8 лет лишения свободы.

Уже из колонии он обвинял своего защитника в таком внушительном сроке. Приговор был обжалован, но кардинально изменить решение не удалось.

Суд сократил наказание знаменитости всего на полгода.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем Youtube-канале.