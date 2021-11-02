«Полина беременна, у нее уже второй месяц»: Гоген Солнцев впервые станет отцом

Шоумен и фрик Гоген Солнцев сообщил, что в недалеком будущем впервые станет отцом. Его жена Полина Терешкович находится сейчас в интересном положении.

«Полина беременна, у нее уже второй месяц. Я боюсь, что родится больной ребенок. Из-за всех ситуаций во время свадьбы она выкурила сигарету и, когда во время свадьбы все подходили поздравлять, пригубила алкоголь». Гоген Солнцев

Как отметил Гоген Солнцев, бывшая жена Екатерина Терешкович считала, что обыграла фрика, разведясь с ним. По словам шоумена, он решил нанести «ход конем» и быстренько оформил свадьбу с дочкой Екатерины Терешкович. Этот свой брак он назвал «местью бабке», сообщает портал wday.ru.

Напомним, что Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович были вместе два с половиной года. Их развод завершился жутким скандалом.

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