«Мы принимаем ванны в санатории»: Гоген Солнцев рассказал, как протекает беременность его жены

Шоумен Гоген Солнцев в беседе с Teleprogramma.pro рассказал, как проводит время с женой Полиной Терешкович.
«Мы пока принимаем ванны в санатории. Про беременность стараемся не говорить, чтобы не сглазить».
По словам Солнцева, с бывшей женой Екатериной Терешкович он связь не поддерживает.
«Она больной человек и пусть держится подальше от нас», — заметил Гоген Солнцев.
Напомним, что несколько месяцев назад Солнцев со скандалом развелся с Терешкович. Вскоре он женился на ее дочери.
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